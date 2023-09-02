Виктор Томенко поздравил жителей Барнаула с Днем города

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале поздравил барнаульцев с Днем города, который в этом году празднуют 2 сентября.

Глава региона отметил, что шаг за шагом десятки поколений строили Барнаул. Благодаря их труду, есть прочный фундамент для развития как краевой столицы, так и всего Алтайского края.

Виктор Томенко подчеркнул, что Барнаул меняется. Застраиваются новые кварталы, благоустраиваются парки, появляются новые прогулочные зоны. Кроме того, на промышленных предприятиях внедряют новые технологии, а в колледжах и вузах — корректируют образовательные программы.

«Уверен, у Барнаула, у всех его жителей, — прекрасное будущее. Желаю нашей столице оставаться гостеприимной, открытой новому, развиваться не по дням, а по часам и в конце концов — стать самым комфортным городом Сибири», - написал глава региона.

Напомним 2 сентября в Барнауле масштабно отметят день города. Ярким финалом праздника станут фейерверки, которые запустят в каждом районе города. О том, каким будет главный салют, мы писали здесь.