Почти 1200 детей 1 сентября побывали на спектаклях Алтайского музыкального театра

Спектакль «Снежная королева» Фото: Министерство культуры Алтайского края

В пятницу, 1 сентября, спектакли Алтайского музыкального театра посетили почти 1200 детей.

Сегодня ребятам показали спектакль «Снежная королева».

– Артисты с удовольствием окунулись в работу после летнего отдыха от спектаклей, а наши юные зрители – в удивительную историю о верной дружбе, преданности и надежде, – рассказывают в театре.

Кстати, официально театральный сезон откроется только 29 сентября, но до этого можно будет побывать на репертуарных спектаклях.