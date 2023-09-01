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НовостиЗвезды1 сентября 2023 13:15

Почти 1200 детей 1 сентября побывали на спектаклях Алтайского музыкального театра

Торжественное открытие сезона состоится 29 сентября
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Спектакль «Снежная королева»

Спектакль «Снежная королева»

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В пятницу, 1 сентября, спектакли Алтайского музыкального театра посетили почти 1200 детей.

Сегодня ребятам показали спектакль «Снежная королева».

– Артисты с удовольствием окунулись в работу после летнего отдыха от спектаклей, а наши юные зрители – в удивительную историю о верной дружбе, преданности и надежде, – рассказывают в театре.

Кстати, официально театральный сезон откроется только 29 сентября, но до этого можно будет побывать на репертуарных спектаклях.