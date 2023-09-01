Пенсионер-рецидивист дважды срезал кабель на центральной площади Горно-Алтайска

Ущерб составил больше 11 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Горно-Алтайский городской суд вынес решение в отношении 68-летнего пенсионера, который дважды срезал кабель на центральной площади.

Суд установил, что у мужчины уже была судимость, причем непогашенная, но на путь исправления он не встал. Более того, в июне этого года он, находясь на площади Ленина, срезал кабель. На следующий день он вернулся и отрезал еще один кусок.

– Материальный ущерб составит больше 11 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Республики Алтай.

На суде пенсионер полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили 8 месяцев условно с испытательным сроком шесть месяцев.

В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, раскаялся.