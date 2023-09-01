На Алтае осудили мужчину, который чуть не сжег ребенка

В Алтайском крае мировой суд вынес решение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Барнаула, по вине которого заживо едва не сгорел ребенок.

Следствие и суд установили, что несчастье произошло 9 июля 2022 года. В тот день несколько семей отдыхали на водохранилище в Первомайском районе.

– При приготовлении пищи обвиняемый стал обливать древесные угли в переносном мангале жидкостью для разведения огня. В результате его неосторожных действий произошло воспламенение жидкости и попадание ее на 5-летнего мальчика, находившегося поблизости, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Пострадавший ребенок с ожогами 40% поверхности тела был госпитализирован. По данным прокуратуры края, на суде мужчина свою вину не признал, однако следственным органам удалось доказать ее. В итоге ему назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того в пользу потерпевшего взыскано 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.