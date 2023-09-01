Еще одну незаконную свалку разобрали в Барнауле

Ликвидация свалки Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подрядная организация продолжает разбирать очередную незаконную свалку. Ее обнаружили на территории Индустриального района.

– В настоящий момент идет ликвидация свалки в березовой роще по улице Геодезической, - рассказывают в мэрии.

Ранее несанкционированные свалки ликвидировали на проспекте Энергетиков, на пустыре около «старой» «Ленты» и в районе нового ЖК «Озон». Работы по очистке территорий проводят в рамках муниципального контракта.