В Тальменке открыли новую школу

Виктор Томенко на открытии школы в Тальменке Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Сегодня, 1 сентября, в Тальменке двойной праздник: начало нового учебного года и открытие новой школы.

Школа рассчитана на 550 мест. Это одна практически из тысяч учебных заведений, открывших свои двери 1 сентября.

– Очень рад был сегодня побывать на линейке в Тальменке, где к началу учебного года открыли новую школу, - написал губернатор края Виктор Томенко в своем ТГ-канале. - Важное событие для всего Тальменского района!

По словам главы региона, школа была возведена по самым современным стандартам. В ней есть все необходимое для интересного и качественного образования.

– Желаю всем ученикам и этой школы и остальных новых открытий, интересных занятий, крепкой дружбы! – добавил Томенко.