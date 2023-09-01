В Барнауле определили подрядчика для строительства дороги на улице 65 лет Победы

65 лет Победы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула планируют заключить контракт с подрядчиком, который будет строить дорогу на улице 65 лет Победы.

Речь идет об участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта.

– Соответствующий контракт будет заключен с ООО «Сибинвест» ориентировочно 12 сентября, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Стоимость контракта – почти 253 миллиона рублей. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен будет не только построить дорогу, но и ливневку, обустроить парковки, тротуары и велодорожки. Помимо этого договор предусматривает благоустройство: вдоль дороги должны появиться скамейки, урны и остановки общественного транспорта, а также высадят деревья, газон и установят освещение.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2024 года.