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НовостиОбщество1 сентября 2023 4:45

В Барнауле определили подрядчика для строительства дороги на улице 65 лет Победы

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2024 года
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
65 лет Победы

65 лет Победы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула планируют заключить контракт с подрядчиком, который будет строить дорогу на улице 65 лет Победы.

Речь идет об участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта.

– Соответствующий контракт будет заключен с ООО «Сибинвест» ориентировочно 12 сентября, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Стоимость контракта – почти 253 миллиона рублей. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен будет не только построить дорогу, но и ливневку, обустроить парковки, тротуары и велодорожки. Помимо этого договор предусматривает благоустройство: вдоль дороги должны появиться скамейки, урны и остановки общественного транспорта, а также высадят деревья, газон и установят освещение.

Работы должны быть выполнены до 15 июля 2024 года.