В Барнауле во время погони магазинный воришка сбил девушку

Пострадавшая. Скриншот видео со страницы «Инцидент Барнаул»

В Барнауле магазинный вор пытался убежать от охранника и сбил с ног постороннюю девушку. Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в торговом центре «Европа» 30 августа.

– Парень своровал вещь из Familia на цокольном этаже. Побежал от охраны и когда убегал сбил девочку, которая пыталась его остановить, - рассказала Александра, участница группы «Инцидент Барнаул» во «Вконтакте».

Судя по опубликованной видеозаписи с камер наблюдения, девушка самостоятельно не смогла встать. Она держалась за шею. Ей на помощь подошла женщина и по словам очевидцев, позже пострадавшую увезли на скорой.

Охранник же все-таки догнал воришку и заставил его доставать из сумки вещи. После сопроводил его обратно в отдел. Что было дальше – история умалчивает.