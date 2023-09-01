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НовостиОбщество1 сентября 2023 3:36

У жителей Алтайского края возникли трудности с проездом перекрестков

За неделю произошло 13 аварий
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Водители все чаще нарушают ПДД на перекрестках

Водители все чаще нарушают ПДД на перекрестках

Фото: Анна СЕМИНА

В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили об ухудшении статистики по ДТП. Причем многие из них произошли на перекрестках.

– За прошедшую неделю с 21 по 27 августа на территории региона было зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий по причине несоблюдения водителями очередности проезда перекрестков, - подчеркивают в ведомстве.

Пользуясь случаем, инспекторы еще раз напоминают водителям, как правильно следует проезжать перекресток: приближаясь к нему следует постепенно снизить скорость, без резких движений. Особенно осторожными надо быть на участках с недостаточной видимостью. Далее следует ориентироваться на знаки или регулировщиков.

Отметим, за нарушение правил проезда перекрестков предусмотрен штраф 1000 рублей, за проезд на «красный» - также 1000 рублей. Повторное нарушение обойдется уже в 5000 рублей или лишение прав на срок до шести месяцев.