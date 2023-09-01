Дополнительный общественный транспорт пустят в День города после салюта

Дополнительно выйдут на линию автобусы и трамваи Фото: Анна СЕМИНА

Вечером 2 сентября, после праздничного салюта в честь Дня рождения Барнаула, для горожан организуют дополнительный общественный транспорт.

– Отправка будет организована с трех остановочных пунктов: «Технический университет», «Площадь Советов», «Аграрный Университет», - сообщают в мэрии.

На остановке у «политеха» будут ожидать автобусы и маршрутки №№6, 20, 27, 35, 41, 53, 144. Кроме того, там же остановятся маршрутки №33р, №47, №57, №60, которые последуют по проспекту Ленина до площади Октября, а далее отправятся по привычным маршрутам.

На площади Советов пассажиров будут ожидать маршруты №33р, №55. От «Аграрного университета» можно будет уехать на трамвае №1. Он отправится до Нового рынка в 22.12, 22.17 и 22.25.

– В направлении Площади Свободы вагоны будут ожидать на остановке в 22.15, 22.26, 22.31, 22.39. Затем они проследуют по маршруту: проспект Красноармейский – улицы Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова - кольцо Малахова далее на заход в депо№1 (пр.Коммунаров,128), - добавляют в горадминистрации.

На остановке «улица Анатолия» можно будет сделать пересадку на трамваи №5 или 7. Они пойдут без изменений.