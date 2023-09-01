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НовостиОбщество1 сентября 2023 1:45

Накануне 1 сентября барнаульцы простояли в пробках несколько часов

Сервисы оценивали их в 10 баллов даже поздним вечером
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пробки в Барнауле

Пробки в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний день лета, 31 августа, в Барнауле собрались невероятные пробки, которые продержались до ночи.

Чем были вызваны большинство из них – не ясно, но факт остается фактом. Уже около недели горожане жалуются на то, что проспект Строителей забит и после 8 вечера. Накануне ситуация усугубилась и даже после 22.00 пробка была на месте. Сервисы оценивали заторы на 10 баллов.

Помимо этого вечером собралась пробка и на въезде на Павловский тракт, там, где обычно ее нет, но это было связано с аварией: в районе пересечения с Фурманова произошло лобовое столкновения. Причем незадолго до того одного из участником аварии видели в другом месте. В районе остановки «Магистральная» лихач при выезде с малого Павловского тракта на главную дорогу решил дрифтануть, но мастерства ему не хватило, плюс от дождя было мокрое покрытие и легковушку развернуло на 180 градусов.