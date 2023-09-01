Накануне 1 сентября барнаульцы простояли в пробках несколько часов

Пробки в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний день лета, 31 августа, в Барнауле собрались невероятные пробки, которые продержались до ночи.

Чем были вызваны большинство из них – не ясно, но факт остается фактом. Уже около недели горожане жалуются на то, что проспект Строителей забит и после 8 вечера. Накануне ситуация усугубилась и даже после 22.00 пробка была на месте. Сервисы оценивали заторы на 10 баллов.

Помимо этого вечером собралась пробка и на въезде на Павловский тракт, там, где обычно ее нет, но это было связано с аварией: в районе пересечения с Фурманова произошло лобовое столкновения. Причем незадолго до того одного из участником аварии видели в другом месте. В районе остановки «Магистральная» лихач при выезде с малого Павловского тракта на главную дорогу решил дрифтануть, но мастерства ему не хватило, плюс от дождя было мокрое покрытие и легковушку развернуло на 180 градусов.