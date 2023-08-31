17-летний рабочий рухнул с высоты в Барнауле и получил тяжелые травмы

Подросток упал со строительных лесов Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле при проведении высотных строительных работ упал 17-летний рабочий. Подросток получил тяжелые травмы и его увезли в больницу.

По данным следкома и прокуратуры, молодой человек проводил демонтажные работы на объекте на пр. Космонавтов. Он находился без страховки и других защитных приспособлений и упал со строительных лесов, расположенных на возвышении 4-5 метров. С травмами его госпитализировали в больницу.

По факту проводится доследственная проверка. Следствие и прокуратура дадут оценку лицам, ответственным за безопасность при ведении строительных работ несовершеннолетними. По результатам будет принято процессуальное решение.