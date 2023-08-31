Губернатор Томенко проинспектировал ремонт дорог в Рубцовске и посетил промышленные предприятия

Губернатор в Рубцовске Фото: Антон Червяков

В ходе рабочего визита в Рубцовск глава Алтайского края Виктор Томенко проинспектировал ремонт дорог в Рубцовске и посетил промпредприятия.

Так, губернатор побывал на предприятиях «Алтайвагон» и «Сибирь-Полиметаллы», где ему рассказали об инвестиционных проектах, направленных на расширение объема производства. Также он посетил новый асфальтовый завод, где только за первый год работы планируют произвести более 40 тысяч тонн асфальта.

Также глава края побывал на участках дорог, где идет ремонт.

- Почему так много жалоб именно на то, что уже сделали? На новые жалоб быть не должно! Надо качеству уделить внимание. Если делаем, чтобы разъяснений было больше. Включите в приемочную комиссию общественность. Кто много вопросов задает, приходите – смотрите. Скрывать же нечего, все по этой дороге поедут, пойдут, так надо сразу брать себе в союзники людей, - сказал Виктор Томенко.

За последние годы в городе обновили около 40 км дорог, а в рубцовской агломерации – более 120 км. Руководитель рубцовского пассажирского предприятия Дмитрий Хорошилов рассказал, что, по его наблюдениям, за последние годы в Рубцовске удалось ликвидировать порядка 85% проблемных участков дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Губернатор пообщался и с активистами, которые рассказали, как как агитировали горожан принять участие в голосовании, чтобы проект «Благоустройство парка-набережной на правом берегу реки Алей в Рубцовске» стал победителем конкурса Минстроя РФ и получил федеральное финансирование. Они показали губернатору проект благоустройства, который планируется реализовать, и выслушали советы главы региона.

Директор барнаульского парка «Изумрудный» Владислав Вакаев рассказал, что делится своим опытом по реализации масштабных проектов благоустройства и готов поддерживать рубцовских ребят в дальнейшем.

Губернатор осмотрел и новый детский сад на 280 мест. Впервые в крае здесь появится группа для малышей, которым еще не исполнилось года. Губернатор осмотрел здание и пообщался с родителями и детьми, которые пришли на ознакомительную экскурсию.

Губернатор отметил, что в городе еще много проблем, которые копились на протяжении десятилетий, однако все их будут постепенно решать.