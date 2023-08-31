Барнаул ко Дню города украсили баннерами и флагами

Улицы и проспекты традиционно украшены флаговыми композициями, а главные магистрали – билбордами с поздравлениями Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Перед Днем города, который будут отмечать 2 сентября, Барнаул украсили баннерами и флагами.

Как сообщили в мэрии, в Ленинском районе у спорткомплекса «Победа» и на пл. Мира разместили флажные костры. Также флаги развеваются на опорах транспортных развязок. В Октябрьском районе красочно оформили центральные площади и улицы района. Железнодорожный район тоже готов к празднику. Улицы и проспекты традиционно украшены флаговыми композициями, а главные магистрали – билбордами с поздравлениями.

В Центральном районе к празднику красочно оформили центральные площади и улицы. В Индустриальном районе наземные флаговые конструкции установлены на Павловском тракте, ул. Георгиева и др. Флагами украшена и транспортная развязка на Павловском тракте.

- На проспекте Социалистическом горожан встречают тканевые растяжки с гербом Барнаула, а также пять консолей из светоотражающих панелей. На аллее по пр. Ленина можно заметить флаговые конструкции «Солнце» и «Сегмент», - говорят в мэрии.

Отмечается, что на пяти электронных экранах города также появилась символика Дня города.

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