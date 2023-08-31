Водитель в Бийске сбил велосипедиста на пешеходном переходе

Второму парню чудом удалось избежать столкновения с авто. Скриншот видео vk.com/incident22

30 августа в Бийске на ул. В. Максимовой произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Днем водитель совершил наезд на парня, который переходил проезжую часть по переходу и вел за собой велосипед. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На видео водитель сначала притормаживает перед пешеходным переходом, а затем почему-то нажимает на газ.

Судя по кадрам, велосипедистов было двое. Второму чудом удалось избежать столкновения с авто.