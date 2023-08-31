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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:29

Водитель в Бийске сбил велосипедиста на пешеходном переходе

Автомобилист нажал на газ и сбил велосипедиста на переходе в Бийске
Александра Сапожкова
Второму парню чудом удалось избежать столкновения с авто. Скриншот видео vk.com/incident22

Второму парню чудом удалось избежать столкновения с авто. Скриншот видео vk.com/incident22

30 августа в Бийске на ул. В. Максимовой произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Днем водитель совершил наезд на парня, который переходил проезжую часть по переходу и вел за собой велосипед. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На видео водитель сначала притормаживает перед пешеходным переходом, а затем почему-то нажимает на газ.

Судя по кадрам, велосипедистов было двое. Второму чудом удалось избежать столкновения с авто.