В Барнауле усилили покрытие 4G в новых микрорайонах

В частности в ЖК «Времена года» и микрорайоне «Лазурный» усилили 4G-покрытие. Компания МегаФон модернизировала существующие базовые станции, и теперь десятки тысяч жителей смогут оценить улучшенное качество передачи данных.

В жилых массивах усовершенствовали телеком-оборудование в низкочастотном диапазоне. Такой сигнал LTE более стабильно работает внутри зданий, а также имеет увеличенную дальность, что позволяет обеспечить передачу данных на большем расстоянии от базовых станций. В результате высокоскоростной интернет стал доступен даже в удаленных комнатах квартир, а также во дворах. Кроме того, модернизация расширила возможность звонков с использованием VoLTE. Эта технология голосовой связи работает в 4G и повышает качество звука – во время разговора создается эффект присутствия.

«В Барнауле постоянно растет мобильная активность – в этом году жители краевой столицы использовали на 15 процентов больше трафика, чем за аналогичный период 2022 года, а в микрорайонах “Времена года” и “Лазурный” – в два раза», — рассказала директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

Специалисты компании прогнозируют рост нагрузки на свою инфраструктуру и заранее проводят работы на сети, чтобы закрыть потребности своих абонентов в стабильном интернете и качественной голосовой связи. Инженеры модернизируют и строят новые телеком-объекты – с начала года такие работы уже провели более чем в 120 локациях Алтайского края.

Ранее стало известно, что жители Алтайского края посетили более 100 стран мира за это лето.