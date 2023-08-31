Барнаульцы смогут потанцевать под легендарные хиты 70–90-х годов

Мероприятие состоится у сцены около центрального входа
Фото: Олег УКЛАДОВ
2 сентября в 18.00 в парке «Изумрудный» перед горожанами выступит команда «Диско-80» с хитами 70–90-х годов.
Организаторы дискотеки сообщили, что по традиции песни будут звучать с кассет на аутентичном оборудовании. Кроме того, будет и в живое исполнение.
Мероприятие состоится у сцены около центрального входа.
Напомним, что 2 сентября в Барнауле будут отмечать День города.
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