На Алтае почти сравнялось число браков и разводов

Число разводов составило 99,2% от числа браков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае практически сравнялось число браков и разводов. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Так, за первое полугодие 2023 года на 5,32 тыс. регистраций браков пришлось 5,28 тыс. расторжений. Таким образом, число разводов составило 99,2% от числа браков.

Кстати, в первой половине 2023 года в регионе появилось на свет 8,3 тыс. детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае значительно уменьшилась миграционная убыль населения

В Алтайском крае за первые полгода 2023 года зарегистрировано уменьшение численности населения на 7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. При этом значительно уменьшилась миграционная убыль населения (подробнее)