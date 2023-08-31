На Алтае почти сравнялось число браков и разводов

Число разводов составило 99,2% от числа браков
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае практически сравнялось число браков и разводов. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
Так, за первое полугодие 2023 года на 5,32 тыс. регистраций браков пришлось 5,28 тыс. расторжений. Таким образом, число разводов составило 99,2% от числа браков.
Кстати, в первой половине 2023 года в регионе появилось на свет 8,3 тыс. детей.
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