Барнаульскую шиномонтажку накажут за непристойный слоган «Дырка ваша **** наша»

Слоган был на надувной фигуре-указателе у одной из мастерских Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское управление ФАС завело дело на шиномонтажную мастерскую из-за непристойной рекламы.

На рекламу пожаловался житель Барнаула. Он увидел рекламный слоган «ДЫРКА ВАША **** НАША ШИНОМОНТАЖ» на надувной фигуре-указателе (аэромене) у одной из мастерских. Отметим, что вместо звездочек было написано матерное слово.

- В качестве доказательства гражданин предоставил фото конструкции. Реклама содержала выражение, которое при прочтении может восприниматься как бранное, непристойное. Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов и выражений, - отметили в УФАС.

В связи с этим антимонопольщики приняли решение о возбуждении дела. Заседание комиссии назначено на 13 сентября.

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