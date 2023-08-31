Мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Барнауле

Сначала мужчина сделал один предупредительный выстрел в воздух Фото: Олег УКЛАДОВ

30 августа во дворе одного из домов на ул. Смирнова произошла стрельба с дракой. Об этом сообщается в паблике «Барнаул 22» во «ВКонтакте».

По данным УМВД по городу, в 14:50 сообщение о стрельбе поступило в полицию от сотрудников вневедомственной охраны. Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.

- Мужчина 1991 года рождения сделал один предупредительный выстрел в воздух из травматического оружия, а после произвел несколько выстрелов в сторону мужчины 1990 года рождения, - рассказали в полиции.

Проезжавшие мимо сотрудники Росгвардии услышали выстрелы, задержали мужчину и доставили в полицию. Сейчас по факту проводится проверка. Пострадавший находится в медучреждении.

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- То, что это был камень - крайне маловероятно, - рассказал мужчина корреспонденту «Комсомолки». - Если посмотреть на повреждение, понятно, что камнем так пробить невозможно (подробнее)