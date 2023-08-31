В Алтайском крае значительно уменьшилась миграционная убыль населения

Примечательно, что почти половина уезжающих предпочла соседние сибирские регионы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за первые полгода 2023 года зарегистрировано уменьшение численности населения на 7 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата. При этом зачительно уменьшилась миграционная убыль населения.

Средний ежемесячный уровень смертности в регионе составил около 1,2 тысячи человек. Наивысший показатель зафиксирован в январе, когда ушло из жизни 2,9 тысячи человек. Интересно, что это улучшение по сравнению с предшествующим годом.

За шесть месяцев всего ушло из жизни 15,6 тысячи человек, а родилось 8,3 тысячи человек. Отмечается, что первая половина 2022 года принесла в регион 8,9 тысячи новых граждан.

При этом миграционная убыль за период с января по июнь 2023 года составила всего 506 человек, что существенно меньше, чем годом ранее, когда этот показатель был 5,7 тысяч человек. За полгода из края уехало более 28 тысяч человек, в то время как прибыло 27,5 тысяч новых жителей. Примечательно, что почти половина уезжающих предпочла соседние сибирские регионы, такие как Новосибирская область, Республика Алтай, Красноярский край и Кузбасс.

На место уезжающих в основном прибывают мигранты из стран СНГ, включая Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Киргизию.