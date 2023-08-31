В Барнауле девушка на электросамокате переехала ногу пешеходу

На переходе нужно спешиться и вести самокат рядом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 30 августа у кинотеатра «Мир» произошел неприятный инцидент с электросамокатом. О происшествии сообщили в тг-канале «В курсе 22».

По словам очевидцев, девушка в нарушение правил проехала по пешеходному переходу на электросамокате (хотя должна была вести его рядом). При этом она наехала на ногу другой девушке. И, скорее всего, пострадавшая получила еще и сильный удар по ребрам от руля. При этом самокатчица только буркнула: «Извините» и быстро уехала, даже не остановившись.

- На пешеходном переходе было много людей, но она решила все равно быстренько проехать, а если бы она наехала на маленького ребенка? – возмущается очевидица происшествия.

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