Житель Алтая пойдет под суд за ДТП, в котором погибли двое детей и взрослый

Авария произошла вечером 16 июня Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

43-летний житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей и один взрослый, сообщили в следкоме и прокуратуре края.

По данным следствия, вечером 16 июня в нетрезвом состоянии мужчина ехал на личном автомобиле по трассе в Тогульском районе. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет, и авто опрокинулось. В результате на месте происшествия погибли 14-летний сын водителя, а также 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком.

Прокуратура Тогульского района утвердила обвинительное заключение по делу. Водителя обвиняют по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас он заключен под стражу.