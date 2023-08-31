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НовостиОбщество31 августа 2023 2:13

Два светофора временно отключат в Барнауле 31 августа

Причина – плановый ремонт на сетях
Александра Сапожкова
Водителей и пешеходов просят соблюдать правила движения

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила движения

Фото: Анна СЕМИНА

31 августа в Барнауле временно отключат два светофора в связи с плановым ремонтом на сетях электроснабжения, сообщает мэрия.

Так, с 9 до 16 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Малахова - ул. Сухэ-Батора. А с 10 до 14 часов - на перекрестке ул. Кутузова - Ленточный бор.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила движения и требования дорожных знаков.

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