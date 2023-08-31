Христиане-баптисты хотят отсудить у бийской мэрии церковь в Заречье

Ранее между церковью Евангельских христиан-баптистов и мэрией уже шли подобные разбирательства Фото: газеты «Бийский рабочий»

Христиане-баптисты требуют признать их право собственности на здание церкви в Заречье. Они подали иск в Арбитражный суд Алтайского края, сообщает «Бийский рабочий».

Исковое заявление поступило 21 августа. В роли ответчика выступает бийская мэрия. Церковь, из-за которой затеян спор, расположена в пер. Достоевского, 34а. Площадь здания составляет почти 95 кв. метров.

Ранее между церковью Евангельских христиан-баптистов и мэрией уже шли подобные разбирательства. Но тогда суд оставил иск без рассмотрения.