В Гидрометцентре рассказали о сроках бабьего лета на Алтае

Молодое бабье лето в Алтайском каре
Фото: Олег УКЛАДОВ
Молодое бабье лето установилось на Алтае с конца августа, сообщает Гидрометцентр.
Этот период отсчитывают с 28 августа. А классическое бабье лето наступает в середине сентября.
По прогнозам, теплая и солнечная погода до +27 градусов продержится до 10 сентября. Хотя временами возможны и осадки.
Ближе к середине месяца погода тоже будет благоприятной, хотя температура выше +24 градусов уже не поднимется
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