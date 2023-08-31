В Гидрометцентре рассказали о сроках бабьего лета на Алтае

Молодое бабье лето в Алтайском каре Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодое бабье лето установилось на Алтае с конца августа, сообщает Гидрометцентр.

Этот период отсчитывают с 28 августа. А классическое бабье лето наступает в середине сентября.

По прогнозам, теплая и солнечная погода до +27 градусов продержится до 10 сентября. Хотя временами возможны и осадки.

Ближе к середине месяца погода тоже будет благоприятной, хотя температура выше +24 градусов уже не поднимется

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