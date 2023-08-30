Рабочие завершили монтаж самого большого пролета на мосту в Барнауле

Реконструкция моста Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула обсудили ход работ по реконструкции моста на проспекте Ленина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, своевременность сдачи объекта находится на контроле властей.

В минувшие выходные рабочие закончили монтировать самый большой пролет между третьей и четвертой опорами. Сейчас они собирают последний пролет между второй и третьей опорами. Две из восьми балок уже установили. Также они монтируют поперечные балки и связи.

Перед началом укладки асфальта рабочие обустроят гидроизоляцию. На подъездах к мосту начали земляные работы.

Также в мэрии обсудили другой крупный проект – строительство дороги на улице Сергея Семенова. Проектно-сметная документация уже готова. В этом году уже определят подрядчика.