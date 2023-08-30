В Барнауле до 4 сентября закроют движение на проезде 9 мая

Участок перекроют по 4 сентября включительно Фото: Сибирская генерирующая компания

В Барнауле с 31 августа по 4 сентября включительно введут ограничения на проезде 9 мая. По данным телеграм-канала СГК, на участке будут проводить необходимые ремонтные работы.

В районе дома №6 ограничат движение по всей ширине. Специалисты будут менять перекрытия тепловой камеры, так как старые находятся в аварийном состоянии.

- Провести работы, не ограничивая движения транспорта и не вскрывая дорожное полотно, невозможно, - пояснили в компании.

Автомобилистов просят понять ситуацию и объезжать данный участок.