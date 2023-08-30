Дожди и сильный порывистый ветер вернутся в Алтайский край

Дождь в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в ближайшие три дня установится теплая, но дождливая погода. По данным ЦГМС, также ожидается сильный ветер.

31 августа, 1 и 2 сентября в регионе возможны кратковременные дожди, грозы, ливни и туман в утренние часы. Ночью 31 августа температура опустится до +9 градусов. В последний день лета столбики термометров поднимутся до +25… +30 градусов. А в первые дни осени ожидается от +20 до +25 градусов. Ветер южный, от четырех до 11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Барнауле последняя августовская ночь будет без осадков, а днем возможен дождь. Ночная температура – до +15, дневная – до +27 градусов. В начале осени днем будет чуть прохладнее, до +24 градусов, возможны дожди и грозы.