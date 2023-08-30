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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:45

В Барнауле провели спасательную операцию на высоте после падения рабочего

Мужчина упал во время работы на строящемся доме в Барнауле, на помощь пришли спасатели
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Спасение на высоте

Спасение на высоте

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

30 августа в Барнауле специалистам Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова пришлось проводить спасательную операцию на высоте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, рабочий упал с высоты и оказался на десятом этаже здания.

Когда спасатели прибыли на место, было ясно, что мужчина получил очень тяжелые травмы. Он терял сознание.

- Мы немедленно провели все необходимые мероприятия, наложили воротник, зафиксировали позвоночник, чтобы не допустить усугубления его состояния, - рассказывают специалисты спасательного отряда.

В итоге пострадавшего удалось благополучно транспортировать на землю и передать медикам скорой.