В Барнауле провели спасательную операцию на высоте после падения рабочего

Спасение на высоте Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

30 августа в Барнауле специалистам Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова пришлось проводить спасательную операцию на высоте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, рабочий упал с высоты и оказался на десятом этаже здания.

Когда спасатели прибыли на место, было ясно, что мужчина получил очень тяжелые травмы. Он терял сознание.

- Мы немедленно провели все необходимые мероприятия, наложили воротник, зафиксировали позвоночник, чтобы не допустить усугубления его состояния, - рассказывают специалисты спасательного отряда.

В итоге пострадавшего удалось благополучно транспортировать на землю и передать медикам скорой.