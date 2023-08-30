Молодой барнаулец украл больше 50 тыс.рублей у маминой подруги

С карты потерпевшей украли больше 50 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли кражу с банковской карты жительницы 1984 года рождения. Подозреваемым оказался сын ее подруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратилась потерпевшая и рассказала, что с ее карты украли больше 50 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска вскоре вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый парень 2005 года рождения.

По предварительным данным, женщина была в гостях у знакомой. В этот же момент дома был и подозреваемый. Он попросил взаймы у женщины 200 рублей. У той не было наличных, и она зашла в банковское приложение и передала телефон парню. Вскоре он его вернул. Правда, когда женщина вернулась к себе домой и обновила приложение, то поняла, что молодой человек перевел гораздо больше, чем просил.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета», - отметили в полиции.

Парень находится под подпиской о невыезде.