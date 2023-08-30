Олимпийский чемпион Карелин принял участие в форуме сторонников Виктора Томенко

Виктор Томенко и Александр Карелин. Фото Олега Богданова.

Член Совфеда РФ, олимпийский чемпион Александр Карелин побывал на форуме сторонников кандидата в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко.

Форум состоялся 29 августа в Барнауле. В мероприятии также приняли участие общественники, предприниматели, политики. Александр Карелин в своей речи, в частности, перечислил самые важные, по его мнению, изменения в регионе.

Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября. На сегодня в избирательной кампании принимают участие четыре кандидата: Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия - За правду») и действующий глава края Виктор Томенко («Единая Россия»).

Ранее свои кандидатуры сняли депутат АКЗС Елена Хрусталева (баллотировалась при поддержке «Партии Пенсионеров») и руководитель Фонда имущества края Владислав Вакаев («Новые люди»).