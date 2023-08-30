В алтайских школах постепенно идут к отмене «двухсменки»

В школы уже поступают новые учебники по отечественной истории Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае постепенно сокращается число школ, в которых обучение идет в две смены. Об этом в интервью «Атмосфере» сообщила начальник отдела общего образования и оценочных процедур Минобрнауки края Наталья Полосина.

По ее словам, для этого в городах и райцентрах активно строят новые школы. Пока обучение в две смены в регионе ведет 21% школ, а «трехсменка» ликвидирована.

Также Наталья Полосина рассказала, что в краевые школы уже поступают новые учебники по отечественной истории за 11 класс. Весной 2024 года школьникам предстоит отвечать на ряд вопросов из нового учебника.

Также в следующем году ОБЖ переформатируют в предмет «Основы безопасности и защиты Родины». На уроках девочки будут обучаться медицине, а мальчики - начальной военной подготовке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодежный фестиваль и сказки про Бабу Ягу: как в Барнауле пройдет День знаний 1 сентября 2023

Уже в эту пятницу, 1 сентября, школьники сядут за парты, а после занятий их ждет развлекательная программа с участием известных артистов и сказочных героев. Рассказываем, как в Барнауле пройдет День знаний 2023 (подробнее)