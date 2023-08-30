Фура влетела в отбойник на Новом мосту в Барнауле

На место выезжали сотрудники ДПС
Фото: Олег УКЛАДОВ
Днем 30 августа произошло ДТП с фурой на Новом мосту. Об этом сообщили очевидцы в тг-канале «Инцидент Барнаул».
По их словам, фура влетела в отбойник. Авария, предположительно, произошла из-за того, что водитель уснул.
- Дизельное топливо течет с бака. Дорога очень скользкая, - написали свидетели ДТП.
На место выезжали полиция и сотрудники МЧС. Пострадал ли кто-то из людей в аварии, не известно.
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