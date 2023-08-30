Средняя зарплата на Алтае составила 43,1 тыс. рублей

За первый месяц лета уровень средней зарплаты достиг 47,9 тыс.рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выросла средняя зарплата. По итогам первой половины текущего года она составила 43,1 тыс. рублей. Об этом сообщил в управлении по труду и занятости Алтайского края со ссылкой на Алтайкрайстат.

За первый месяц лета уровень средней зарплаты достиг 47,9 тыс.рублей, что выше на 17%, чем за этот же период прошлого года. В целом же за первую половину года средняя зарплата жителей Алтайского края увеличилась на 20%.

Самые большие зарплаты по итогам полугода получали работники деятельности трубопроводного транспорта, железнодорожного транспорта, добытчики полезных ископаемых и специалисты финансовой деятельности.