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НовостиПолитика30 августа 2023 5:54

На Алтае могут вновь появиться вытрезвители

Соответствующий законопроект рассмотрят краевые депутаты
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В спецучреждениях будут помогать людям в алкогольном или наркотическом опьянении

В спецучреждениях будут помогать людям в алкогольном или наркотическом опьянении

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае региональные и местные власти могут получить полномочия открывать вытрезвители. Как сообщает «Атмосфера», соответствующий законопроект рассмотрят на сессии краевого парламента, которая пройдет 31 августа.

Депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в региональный закон «О профилактике наркомании и токсикомании». Проект разработал комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению.

В документе предлагают властям создать организации для помощи людям, которые находятся в нетрезвом состоянии из-за алкоголя или наркотиков. Спецучреждения предлагается создавать на основе государственно-частного партнёрства.