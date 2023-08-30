На Алтае могут вновь появиться вытрезвители

В спецучреждениях будут помогать людям в алкогольном или наркотическом опьянении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае региональные и местные власти могут получить полномочия открывать вытрезвители. Как сообщает «Атмосфера», соответствующий законопроект рассмотрят на сессии краевого парламента, которая пройдет 31 августа.

Депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в региональный закон «О профилактике наркомании и токсикомании». Проект разработал комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению.

В документе предлагают властям создать организации для помощи людям, которые находятся в нетрезвом состоянии из-за алкоголя или наркотиков. Спецучреждения предлагается создавать на основе государственно-частного партнёрства.