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НовостиОбщество30 августа 2023 3:58

Больше 30 тыс. школьников получили выплаты перед новым учебным годом на Алтае

На эти цели направлено больше 171 млн рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
До начала учебного года остаются считанные дни

До начала учебного года остаются считанные дни

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае семьи более 30 тысяч алтайских школьников получили выплаты на подготовку к школе. Как сообщили в минсоцзащиты региона, 3435 первоклассник и 29100 учеников со второго по 11 класс из многодетных семей воспользовались поддержкой.

По словам замначальника управления соцзащиты по Барнаула Елены Винтер, выплату предоставляют без учета доходов. Эти деньги семья может потратить на покупку детской одежды и других товаров, которые необходимы для обучения.

- Мы приобрели сыну туфли, кроссовки, спортивный костюм, портфель. Но, учитывая поддержку государства, собрать ребенка в школу было немного легче, - отметила одна из получательниц выплаты Наталья Криницына.