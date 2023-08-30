Барнаульцы могут выбрать название для сквера на пересечении Ускова и Взлетной

Фото: Вечерний Барнаул

С 30 августа в Барнауле проходит голосование за выбор наименования сквера, который расположен на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, проголосовать можно на портале Госуслуг.

Опрос проходит на «Платформе обратной связи». Те, кто имеет учетную запись на портале Госуслуг, может сделать выбор. Зайти на страницу можно с помощью официального сайта администрации города. Для этого нужно кликнуть на виджет «Мой выбор, мое будущее».

В течении месяца горожане направляли в профильный комитет свои варианты названия. Всего власти получили 38 предложений. В итоге было утверждено шесть наименований. Путем голосования будет выбрано лучшее.

Все предложения были рассмотрены в ходе заседания специально созданной рабочей группы. В результате утверждено 6 вариантов: Авиаторов, Взлетный, Семейный, Молодежный, Апрельский и Свиданий. Из них путем голосования до 13 сентября жителям предстоит определить лучшее.