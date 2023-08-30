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НовостиЭкономика30 августа 2023 1:54

Первый миллион тонн зерна намолотили алтайские аграрии

В крае продолжается уборочная кампания
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Уборочная кампания. Фото: t.me/tomenko_22

Уборочная кампания. Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае аграрии намолотили первый миллион тонн зерна. Как рассказал губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале, уборочная кампания набирает обороты.

В настоящий момент близится к финалу уборка озимых и гороха. Также уже обмолочено больше половины чечевицы. Активно двигается уборка овса, ячменя и яровой пшеницы.

Губернатор напомнил, что в этом сезоне был дефицит осадков, из-за чего был введен режим ЧС.

- Сейчас наши хозяйства во время уборочной кампании стараются получить максимум в условиях этого сложного года, - подчеркнул Виктор Томенко.

Он отметил, что в последние годы произошло переоснащение техники. Также аграрии применяют средства защиты растений и минеральные удобрения, что тоже сказывается на урожае.