В Барнауле все желающие смогут бесплатно проверить здоровье

Фото: Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

В Барнауле в рамках госпрограммы можно будет бесплатно и оперативно проверить вое здоровье. Как сообщает КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», профилактическая акция проходит до 31 августа.

Все желающие смогут проверить уровень глюкозы и холестерина, работу сердца, мышечной силы рук, уровень угарного газа, давление, антропометрические показатели, а также индекс массы тела. После небольшого обследования горожане проконсультируются с терапевтом и получат информационные материалы, в том числе по правильному питанию и отказу от вредных привычек.

До 31 августа (с 11:00 до 15:00) медики будут работать у ТРЦ «Малина» по адресу ул.Попова, 82.