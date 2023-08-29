Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 13:05

В Алтайском крае выделили 100 млн на обеспечение больных лекарствами

Средства направят на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных
Александр Коровниченко
Деньги направят на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных

Деньги направят на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае выделили дополнительно 100 млн на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных. Средства направят из краевого бюджета. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Решение о выделении дополнительных 100 млн на лекарства было принято губернатором Виктором Томенко. С учетом этих средств общий объем закупок за 2023 год составил 1,5 млрд рублей.

Также сегодня стало известно о выделении 25 млн рублей на выполнение задач подготовки специалистов для здравоохранения. Эти деньги пойдут для средних профессиональных образовательных учреждений и целевое образование в сфере здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Морг за 53 млн рублей открыли в Алтайском крае

Трупохранилище рассчитано на 40 мест (подробнее)