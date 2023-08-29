В Алтайском крае выделили 100 млн на обеспечение больных лекарствами

Деньги направят на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае выделили дополнительно 100 млн на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных. Средства направят из краевого бюджета. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Решение о выделении дополнительных 100 млн на лекарства было принято губернатором Виктором Томенко. С учетом этих средств общий объем закупок за 2023 год составил 1,5 млрд рублей.

Также сегодня стало известно о выделении 25 млн рублей на выполнение задач подготовки специалистов для здравоохранения. Эти деньги пойдут для средних профессиональных образовательных учреждений и целевое образование в сфере здравоохранения.

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