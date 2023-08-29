Олимпийский чемпион Александр Карелин открыл в Барнауле «умную» спортплощадку

Участников соревнований поприветствовал Александр Карелин Фото: Антон ФЕДОТОВ

В Барнауле в школе №128 сегодня, 29 августа, прошло открытие «умной» спортивной площадки и Фестиваля дворового спорта. В торжественных мероприятиях принял участие сенатор, Герой РФ, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

«Умная» спортплощадка школы №128 оборудована всем необходимым для занятий спортом. Здесь есть доступ в интернет, а на спортивное оборудования нанесены QR-коды. Перейдя по ним, можно посмотреть правильность выполнения упражнения. На обустройство площадки из федерального, краевого и городского бюджетов суммарно было выделено 51 млн рублей.

На новом объекте открылся и Фестиваль дворового спорта, в котором приняли участие 350 спортсменов. Соревнования прошли по баскетболу 3х3, легкой атлетике, волейболу. Также прошли веселые старты и городской турнир по мини-футболу.

- Открывать такое масштабное мероприятие как фестиваль спорта на новом современном спортивном объекте вдвойне почетно. Поздравляю всех с этим важным совпадением, - сказал в приветственном слове Александр Карелин.

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