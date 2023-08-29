На Алтае бетонная опора электропередач упала вместе с рабочим

Происшествие случилось 18 августа у села Балыктуюль Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай завели уголовное дело по факту гибели рабочего в результате падения опоры электропередач. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Алтай.

Происшествие случилось 18 августа у села Балыктуюль Улаганского района. Во время проведения электромонтажных работ упала бетонная опора линии электропередач. В это время на ней находился рабочий. От полученных травм 51-летний житель Павловского района Алтайского края скончался.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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