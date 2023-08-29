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НовостиОбщество29 августа 2023 8:37

В Барнауле маммограф за 14,2 млн рублей установили в поликлинике № 3

Новое оборудование купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Александр Коровниченко
Оборудование пока работает в тестовом режиме

Оборудование пока работает в тестовом режиме

Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле в поликлинике № 3 установили новый маммограф. Оборудование стоимостью 14,2 млн рублей было приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает минздрав Алтайского края.

- Маммография – это скрининговый рентгенологический метод диагностики заболеваний молочных желез, который рекомендуется ежегодно проходить женщинам после 40 лет. С ее помощью можно на ранних сроках выявить изменения и патологии в молочных железах, включая онкозаболевания, - отметила исполняющая обязанности главного врача поликлиники №3 Елена Овчинникова.

Новый маммограф позволяет проводить исследования быстрее и с большей точностью. Сейчас он пока работает в тестовом режиме.

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