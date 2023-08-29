На подготовку кадров для здравоохранения в Алтайском крае выделят 25 млн рублей

Часть средств будет использована для финансирования целевого образования Фото: Олег УКЛАДОВ

Для развития средних профессиональных учреждений образования, которые готовят специалистов в области здравоохранения, направят дополнительное финансирование. Решение о выделении на эти цели 25 млн рублей принял губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Выделенные деньги образовательные учреждения могут использовать для улучшения материально-технической базы, в том числе для капитального ремонта или закупки мебели и оборудования.

Также часть средств будет использована для финансирования целевого образования. Это поможет в реализации программы по укомплектованию больниц края кадрами.

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