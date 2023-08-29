Музыкальный фестиваль пройдет в Барнауле 2 сентября

Для гостей праздника выступят такие отечественные звезды, как Ольга Кормухина и группа «7Б» Фото: Вера Березовская

В День города Барнаула состоится фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Для гостей праздника выступят такие отечественные звезды, как Ольга Кормухина и группа «7Б».

Фестиваль начнется с 14 часов на площади Сахарова. Его кульминацией станет концерт под открытым небом, который начнется с выступления региональных артистов. Затем на сцене выступит рок-группа «7Б». Она известна многим по своим хитам «Молодые ветра», «Полковник» и др. Также перед барнаульцами выступит заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Вход свободный.

Завершится фестиваль акцией «Свет наших сердец». Под музыку зрители зажгут фонарики на телефонах и передадут эстафету следующему городу. Всего фестиваль охватит 26 городов в шести федеральных округах.

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