Виктор Томенко побывал на вручении трех первых культуромобилей в Алтайском крае

В следующем году планируется поступление еще двух таких автомобилей Фото: Антон Червяков

Три первые автоклуба поступили в Алтайский край. Губернатор Виктор Томенко принял участие в их осмотре и вручении. Регион получил их по федеральной программе. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

В Алтайском крае 643 населенных пункта, где нет своих центров культуры. Там проводятся только выездные мероприятия. Чтобы это было легче делать, в Алтайский, Троицкий и Рубцовский районы направят культурмобили – специализированные автомобили, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения культурных мероприятий. В следующем году планируется поступление еще двух таких автомобилей.

- Первые три комплекса сегодня мы предаем в наши районы. Вместе с вами я бы хотел порадоваться за тех жителей сел, которые теперь смогут прикоснуться к творчеству своих земляков и гостей, которые будут приезжать туда, где это было невозможно, - отметил Виктор Томенко.

Также губернатор отметил, что в крае продолжаются работы по обновлению объектов культуры. За последние годы благодаря различным федеральным и краевым программам в Алтайском крае удалось отремонтировать более 300 таких объектов.

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