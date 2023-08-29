В Барнауле продлили срок поиска подрядчика для нового терминала аэропорта

Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

В Барнауле 11 сентября планируют подвести итоги закупки по поиску подрядчика для нового терминала аэропорта. Ранее итоги планировалось подвести 28 августа, но срок перенесли. Об сообщается на сайте ЕИС «Закупки».

В заявке на строительство терминала сдвинулись сроки рассмотрения заявок потенциальных строителей и подведения итогов закупки. Также был внесен ряд изменений в проект организации строительства и в графическую часть.

Кроме этого, строительство терминала аэропорта стало дороже на 2 млрд рублей. Теперь начальная цена закупки составляет 6,5 млрд рублей.

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В Барнауле ищут подрядчика для строительства нового терминала аэропорта (подробнее)