Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 3:48

Аварийный дом, которому больше ста лет, начали сносить в Барнауле

Двухэтажное здание было построено в 1914 году
Александр Коровниченко
На здании рабочие уже сняли кровлю

На здании рабочие уже сняли кровлю

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приступили к сносу аварийного здания, которое было построено более ста лет назад, в 1914 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Двухэтажное здание находится по адресу: ул. Пролетарская, 78. Построили дом более ста лет назад, в год начала Первой мировой войны, в 1914. Аварийным он был признан в 2019 году. Расселили жителей полностью после решения комиссии в июле текущего 2023 года. В настоящее время на здании рабочие уже сняли кровлю.

Отмечается, что всего в Центральном районе Барнаула находится 50 аварийных домов, подлежащих сносу. В этом году было снесено уже 13 аварийных зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле расселят аварийный дом

В доме на улице Пролетарской, 78, произошло отслоение штукатурки потолка (подробнее)