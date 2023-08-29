Аварийный дом, которому больше ста лет, начали сносить в Барнауле

На здании рабочие уже сняли кровлю Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приступили к сносу аварийного здания, которое было построено более ста лет назад, в 1914 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Двухэтажное здание находится по адресу: ул. Пролетарская, 78. Построили дом более ста лет назад, в год начала Первой мировой войны, в 1914. Аварийным он был признан в 2019 году. Расселили жителей полностью после решения комиссии в июле текущего 2023 года. В настоящее время на здании рабочие уже сняли кровлю.

Отмечается, что всего в Центральном районе Барнаула находится 50 аварийных домов, подлежащих сносу. В этом году было снесено уже 13 аварийных зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле расселят аварийный дом

В доме на улице Пролетарской, 78, произошло отслоение штукатурки потолка (подробнее)