В Барнауле 25 многоквартирных домов остались на день без горячей воды

Вода будет отключена до 1:00 часа 30 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 29 августа без воды на день останутся 25 многоквартирных домов. Это связано с демонтажем заглушек на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает СГК.

Вода будет отключена в домах по четной стороне Павловского тракта от дома №58г до №82. Также будут отключены пять домов на улице Бабуркина (№6, 8, 10, 11, 12), три дома на улице Витебской (№2, 10, 20). Также без воды останутся дома по адресам: ул. Заринская, 18, ул. Советской Армии, 73 и ул. Сельскохозяйственная, 4.

Вода будет отключена с 9:00 часов 29 августа до 1:00 часа 30 августа. С полным списком домов можно ознакомиться в телеграм-канале СГК.

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